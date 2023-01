Violência doméstica. Homem detido pela segunda vez por agredir família

Um homem de 38 anos foi detido na terça-feira em São Domingos de Rana, Lisboa, por suspeitas de agredir os pais e os irmãos.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informa que o suspeito foi detido através da Divisão Policial de Cascais e a sua detenção resultou de várias diligências depois de as vítimas, a 2 de janeiro (um dia antes da detenção) "terem denunciado o agravamento da situação de violência doméstica que já se vinha arrastando há anos, sendo que a conduta do arguido vinha aumentando de intensidade, com ameaças e controlo sobre as vítimas".

A 17 de novembro do ano passado o homem "já tinha sido detido no âmbito do presente processo-crime, pela prática de quatro crimes de violência doméstica contra os seus pais e irmãos, os quais são pessoas particularmente indefesas em razão da idade, de deficiência e doença", informa ainda a autoridade.

Nessa altura, o detido ficou sujeito à medida de coacção de proibição de contactos, por qualquer forma, directamente ou por interposta pessoa e sujeito a vigilância electrónica e, apesar da medida coação e de lhe ter sido arranjada uma casa abrigo para pernoitar por não ter local para viver, abandonou a tal casa, voltando para a habitação da família e vindo a atormentar os pais e irmãos desde aí.

Desta vez, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva.