António Costa: Governo "mantém-se firme na execução das suas políticas"

António Costa afirmou esta quinta-feira à noite, após a demissão da então Secretária de Estado da Agricultura Carla Alves, que o Governo “mantém-se firme na execução das suas políticas, cumprindo e honrando os compromissos com os portugueses”.

A mensagem do primeiro-ministro foi publicada no Twitter, dizendo ainda que o Executivo continua focado “na identificação e na resposta aos problemas causados pela crise inflacionista".

"Prosseguimos determinados em assegurar o crescimento económico, a proteção no emprego, o aumento dos investimentos e das exportações, bem como as contas certas como garantia da estabilidade do futuro de Portugal”, pode ler-se ainda.

Recorde-se que a Secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, apresentou esta tarde a sua demissão por entender “não dispor de condições políticas e pessoais para iniciar funções no cargo”, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Agricultura que diz que a demissão “foi prontamente aceite”.

Em causa está a notícia do Correio da Manhã que dá conta que a governante tem diversas contas arrestadas, na sequência de uma investigação que visa o marido.