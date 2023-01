Paços de Ferreira. Homem morreu após cair de telhado

Um homem, de 61 anos, morreu esta quinta-feira após ter caído do telhado de uma casa situada em Carvalhosa, no concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto.

Fonte dos Bombeiros de Paços de Ferreira disse à agência Lusa que o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Os primeiros socorros foram prestados no local pelos bombeiros de Paços de Ferreira, sendo que também estiveram no local a Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo.

O alerta foi registado às 14h21.