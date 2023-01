Colisão de motociclo com veículo pesado provoca um ferido grave

Um motociclista ficou esta quinta-feira gravemente ferido depois de colidir com um veículo pesado que transportava pinheros, na Estrada Nacional 110, em Atalaia, no concelho de Vila Nova da Barquinha.

De acordo com o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo (distrito de Santarém), o alerta para o acidente foi dado pelas 15h00 de hoje, tendo o ferido sido transportado para a unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT).

No local estiveram onze operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários e da GNR de Vila Nova da Barquinha e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do CHMT.

A via esteve cortada em ambos os sentidos.