Costa vai propor circuito para "transparência e confiança" em nomeações

António Costa anunciou esta quinta-feira que vai propor ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um circuito para "garantir maior transparência e confiança no momento da nomeação" de membros do Governo.

“Irei propor ao senhor Presidente da República que consigamos estabelecer um circuito entre a minha proposta e a nomeação dos membros do Governo que permita evitar desconhecer factos que não estamos em condições de conhecer e garantir maior transparência e confiança de todos no momento da nomeação", anunciou António Costa na sequência do debate da moção de censura ao Governo, em resposta à deputada única do partido PAN, Inês Sousa Real.

O primeiro-ministro falará primeiro com Marcelo Rebelo de Sousa e só depois anunciará o que vai propor "para que o circuito possa ser melhorado porque pode ser melhorado".