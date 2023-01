Irão. Jovem de 18 anos condenado à morte por participação em protestos

Arshia Takdastan, um jovem iraniano, de 18 anos, foi esta quinta-feira condenado à morte por participar nos protestos que começaram em setembro do ano passado um pouco por todo o país.

De acordo com a informação do portal de justiça do Irão, Mizan, o jovem manifestante é acusado de ter sido "o líder da multidão na praça principal" da cidade de Noushar, na província de Mazandaran, no norte do Irão, e responsável por "importantes ações criminosas nos distúrbios".

A sentença proferida tem em consideração "nas provas do processo, nas confissões do arguido e dos seus cúmplices e nos relatórios dos oficiais de justiça", diz ainda o portal da justiça.

O jovem, diz ainda o Mizan,agrediu um agente das forças de segurança durante os protestos.

"Incentivei as pessoas e atirei uma garrafa de cerveja sem álcool e uma pedra contra um carro da polícia Toyota, segui um agente da polícia, criei um ambiente para os agentes se assustarem e evacuarem a praça",pode ler-se ainda.

Assim, o tribunal da província de Mazandar condenou Takdastan à morte sob as acusações de "corrupção na terra e guerra contra Deus".