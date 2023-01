Roger Schmit critica Chelsea no caso Enzo Fernández

A possível saída de Enzo Fernández do Benfica continua a dar que falar e Roger Schmit, treinador dos encarnados, abordou o caso na conferência de imprensa desta quinta-feira

“Não o queremos vender. Nem eu, nem o presidente. Todos sabem que tem uma cláusula no contrato e se alguém a pagar, não podemos contrariar e aí perdemos o jogador. Há um clube que quer o nosso jogador, sabem que não o queremos vender e eles tentam pôr o jogador do lado deles e sabem que só o podem ter se pagarem a cláusula. O que estão a fazer é uma falta de respeito para o Benfica, para todos nós”.

Schmit acusou ainda o Chelsea de fazer entender que quer pagar a cláusula do jogador e depois querer negociar o valor, acrescentando que não vai falar mais sobre o tema.

Relativamente à deslocação do médio à Argentina no Ano Novo, sabendo que deslocações longas são proibidas, o treinador disse: “Ele não tinha autorização para ir à Argentina, falhou o treino e tem de sofrer consequências. Não as vou divulgar”.