Presidente da República reuniu com Papa Francisco

Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se esta quinta-feira com o Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, no âmbito das cerimónias fúnebres do Papa emérito Bento XVI.

De acordo com uma nota ontem publicada na página oficial da Presidência da República, o chefe de Estado iria assistir hoje às exéquias fúnebres de Bento XVI, acompanhado pela Ministra da Justiça.

A celebração teve lugar pelas 9h30 locais, 8h30 de Lisboa, e pelas 11h30, Marcelo Rebelo de Sousa já se encontrava a voltar a Portugal.