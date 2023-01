Homicídios na Costa Rica atingiram novos máximos em 2022

A Costa Rica registou 656 homicídios em 2022, um valor nunca antes registado. Aumentou 11% relativamente a 2021 e superando os 603 de 2017, segundo a Agência de Investigação Criminal.

A taxa de 12,6 homicídios por 100 mil habitantes em 2022 também é superior à de 2021, quando foi de 11,4.

O diretor-geral interino da agência, Randall Zúñiga, destacou em comunicado que 93% das vítimas de 2022 são homens e que o principal motivo dos homicídios foi o "acerto de contas" por tráfico de drogas, em 63% dos casos, noticia a agência Lusa.

A Agência de Investigação Criminal alerta para o facto de a maioria das vítimas de homicídio serem pessoas com antecedentes criminais e que as autoridades associam a grupos de narcotraficantes, que disputam territórios ou mesmo pessoas envolvidas em conflitos dentro das mesmas quadrilhas criminosas.

A província de Limón (Caraíbas) foi a que registou mais mortes em 2022 com 168, seguida de San José (centro) com 118 e Puntarenas (Pacífico) com 111, entre outras.

Em 72% dos crimes foram usadas armas de fogo.