Nem na Inquisição se chegou tão longe

O revisionismo histórico não traz nada de bom à humanidade e as parvoíces seguem-se a um ritmo assustador, embora quem o denuncie acabe por ser acusado de lunático, pouco democrático, para não dizer outras coisas ainda mais estúpidas que essa rapaziada gosta apregoar. Nesta edição temos dois temas que fizeram correr alguma tinta em toda a imprensa mundial, e que são bem o exemplo de como o mundo está a ficar perigoso e cada vez mais parecido com o Macarthismo, período em que muitos americanos sofreram, e de que maneira, por serem considerados colaboracionistas com a antiga União Soviética. Comecemos por um clássico: dois atores, Olivia Hussey e Leonardo Whiting, agora na casa dos setenta anos, querem uma indemnização astronómica pois sentem-se, agora!!, violados por no filme Romeu e Julieta, que fizeram há mais de 50 anos, terem mostrado mais do que queriam, acusando o realizador Franco Zeffireli de os ter despido para dar mais autenticidade ao filme. A história é tão estúpida que a atriz em causa, há uns anos, gabava-se do seu papel e de como o realizador teve “bom gosto” nas filmagens.

Com os novos Joseph McCarthy na sombra, pode dizer-se tudo o que se quiser sobre o passado longínquo, pois a verdade de hoje é que é definitiva. Calculo que por este andar a indústria pornográfica ainda vá ser acusada de obrigar atrizes a contracenarem com atores que não queriam... Ah! Parece que a sonsa da Brooke Shields também se sente castigada por ter feito as cenas de nus no Lagoa Azul... Isto para não falar no pateta do Spencer Elden, o bebé que aparece na capa dos álbum Nevermind, dos Nirvana, querer acusar a banda de pornografia infantil. Talvez o rapaz devesse processar os pais...

Por fim, porque não há espaço para mais e o tempo está a esgotar-se, o ator Benedict Cumbertach pode vir a ser processado pelas ilhas Barbados porque o bisavô do trisavô tinha uma plantação de açúcar onde trabalhavam 250 escravos. Penso que nem no tempo da Inquisição se foi tão longe.

Mas hoje é o que temos, o novo McCarthismo em força.