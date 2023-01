Apreendidos mais de 32 quilos de cocaína em casco de navio

Foram apreendidos 32,5 quilos de cocaína pela Guardia Civil que se encontravam a bordo de um navio mercante vindo do Brasil.

De acordo com a imprensa internacional, a droga estava dividida em 25 embalagens na parte interior do barco, e está avaliada em mais de 1,1 milhões de euros.

A apreensão foi realizada em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, já foi feita em dezembro, ainda que tenha sido apenas tornada pública esta quarta-feira, através de um comunicado da Guardia Civil.

A substância foi colocada no casco, submerso pela água, o que levou a que a operação contasse com a colaboração de mergulhadores do GEAS (Grupo Especial de Atividades Subaquáticas).