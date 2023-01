Guerra. Rússia envia barco armado com mísseis hipersónicos para o Atlântico

Vladimir Putin, Presidente da Rússia, ordenou que uma fragata armada com mísseis de cruzeiro hipersónicos, os Zircon, fosse em direção aos Oceanos Atlântico e Índico.

A informação foi avançada numa videoconferência que contou com a participação do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, e do comandante da fragata em questão, o Almirante da Frota da União Soviética Gorshkov, Igor Krokhmal, escreve a Reuters.

"Desta vez, o navio está equipado com o mais recente sistema de mísseis hipersónicos, os Zircon, que são incomparáveis", disse o líder russo na mesmo reunião.

O barco, disse ainda Sergei Shoigu, é "capaz de realizar ataques pontuais e poderosos contra o inimigo, tanto em direção ao mar, como a terra".

Os Zircon conseguem ultrapassar sistemas de defesa antimísseis por conseguirem navegar a nove vezes a velocidade do som, possuindo um alcance de mais de mil quilómetros, explicou o responsável.