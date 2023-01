Robert e Mary. O frade e a freira que se apaixonaram com um só toque

Escrevia o célebre poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade: “Amor é privilégio de maduros/ Estendidos na mais estreita cama/Que se torna a mais larga e mais relvosa/ Roçando, em cada poro, o céu do corpo./É isto, amor: o ganho não previsto”. O amor é , muitas vezes, um imprevisto encontrado no lugar ou no momento mais improvável. E a história de Robert e Mary, que recentemente tem apaixonado o mundo, é a prova disso mesmo.

Vinte e quatro anos depois de se tornar freira, foi um toque na manga de um frade na sala de um convento em Preston, Lancashire (noroeste da Inglaterra), que mudou a vida da Irmã Mary Elizabeth.

Robert era frade em Oxford, no Reino Unido. Encontrava-se de visita ao convento em Preston, quando Mary foi solicitada para lhe levar alguma coisa de comer, enquanto a sua superiora atendia uma chamada. “Foi a nossa primeira vez numa sala juntos. Sentámo-nos à mesa enquanto ele comia e, como a prioresa não voltou, tive de ser eu a levá-lo à porta depois”, contou a freira à BBC. E, ao que parece, esse momento foi o suficiente para que ambos se apaixonassem.

Um toque na manga

Enquanto indicava a saída ao frade, Mary tocou-lhe na manga. “Senti uma química e fiquei um pouco envergonhada. Pensei: ‘Meu Deus, será que ele também sentiu isto?’”, lembrou. Mal sabia ela que, cerca de uma semana depois, receberia um telefonema de Robert, a perguntar-lhe se estava disposta a abandonar tudo para se casar com ele. De acordo com a BBC, até então, a irmã Mary Elizabeth havia vivido uma vida devota, austera e silenciosa, passando a maior parte dos seus dias na sua cela. “Fiquei um pouco chocada”, admitiu à mesma publicação, acrescentando que no dia do encontro, usava um véu para que o frade nem pudesse ver a sua cor de cabelo. “Ele não sabia nada sobre mim (...) Ele nem sabia o meu nome mundano”, disse.

Mary sentia-se perdida e, sem saber o que fazer, não deu uma resposta imediata. Até àquele momento, não sabia o que era estar apaixonada e pensava que as outras irmãs “conseguiam perceber o que se passava só de olharem” para ela. Até que os nervos e o medo fizeram-na chegar a um ponto de rutura. Decidiu então contar à madre superiora, que se mostrou incrédula. Não percebia como aquilo podia ter acontecido porque, supostamente, as freiras estavam permanentemente sob a sua vigilância.

“A minha superiora foi um pouco mal-educada comigo. Coloquei as minhas calças e uma escova de dentes numa bolsa e saí. Desde aí, nunca mais voltei como irmã Mary Elizabeth”, confidenciou à BBC. Antes de partir, também se debateu para tentar perceber se o seu relacionamento com Deus mudaria.

Mary sabia que Robert estaria em Preston naquela tarde para se encontrar com uma freira carmelita com quem ia desabafar sobre a paixão inesperada e supôs que os dois se encontrariam no Black Bull, a cerca de um quilómetro e meio do convento. Por isso, foi para lá que se dirigiu. Em vez de esse ser um momento de alegria e libertação, a irmã viveu um tumulto naquela noite de 2015: “A chuva caía forte enquanto eu caminhava pela estrada Garstang. O tráfego seguia na minha direção com faróis brilhantes”, lembrou, revelando que naquele momento chegou a pensar em pôr fim à vida. “Estava a lutar realmente, pensei que deveria impedir esta união, para que Robert seguisse com a vida dele. Ao mesmo tempo também me perguntei se ele realmente quis dizer o que disse sobre casar”, acrescentou.

Continuou a caminhar, encharcada, sem casaco, vestida tal como todos os dias. Até que chegou ao destino. Ao ver o frade do lado de dentro, resolveu entrar: “Quando a vi, o meu coração parou”, afirmou, por sua vez, Robert à BBC, admitindo ter ficado “paralisado de medo e não de alegria”: “Sabia naquele momento que tinha que ser inteiramente para a Mary, mas também sabia que não estávamos prontos para isso”, sublinhou o homem que era frade carmelita há 13 anos, depois de ter dito aquilo que descreve como uma “crise de fé ou identidade”.

Um amor complicado

“Aquele toque na minha manga iniciou uma mudança, mas enquanto sentia algo que crescia gradualmente no meu coração, acho que nunca cheguei a um ponto em que senti que estava a apaixonar-me loucamente. Porque ao tornarmo-nos um frade ou uma freira, somos ensinados a lidar com emoções como o amor”, disse Robert, que esclareceu que a chamada que fez mais tarde para Mary foi quase “uma luta intelectual” consigo mesmo. “Quando ela apareceu no pub, o pequeno demónio que havia em mim ficou apavorado. Mas o meu medo não era religioso ou espiritual, era puramente sobre como é que eu começaria uma nova vida aos 53 anos”, acrescentou.

A transição foi difícil tanto para um como para o outro, com a freira lembrando um momento concreto pouco tempo antes do Natal, logo depois do casal ter abandonado a vida monástica. “Olhei para o Robert e ele estava angustiado e a chorar. Naquele momento, nós dois tínhamos chegado ao fundo do poço e parecia que iríamos ter um fim como o de Romeu e Julieta”, revelou. Para contrariarem a angústia, deram as mãos e superaram os momentos de crise e mantiveram a sua “fé pessoal”.

“Durante toda a tua vida religiosa, ouves que o teu coração deve ser indiviso e entregue a Deus. De repente, senti que o meu se estava a expandir para abrigar o Robert, mas percebi que também continha tudo o que tinha antes. Não sinto nada diferente em relação a Deus. Isso foi reconfortante para mim”, garantiu Mary.

A freira arranjou depois trabalho numa casa funerária e, mais tarde, como capelã de um hospital. E, embora estivesse chateada com uma carta que recebeu de Roma que dizia que esta já não era membro da ordem carmelita, ficou feliz pois Robert foi aceite na Igreja de Inglaterra.

Ambos se casaram e atualmente dividem uma casa na vila de Hutton Rudby, no Yorkshire do Norte — onde Robert foi nomeado vigário da igreja local – os padres protestantes podem casar-se. Apesar disso, garantem que ainda lutam para se ajustar a uma vida fora do convento.

Orgulho na mudança

Segundo o The Sun, em outubro de 2021, uma ex-freira viralizou nas redes sociais depois de ter contado a sua história no Tik Tok. A mulher que publica sob o nome @carriechuff disse que ter deixado a sua vida de cinco anos como freira foi “a melhor decisão” que já tomou. “Conheci o meu atual marido, fiquei noiva e casei-me um ano depois de ter deixado o convento”, conta no vídeo publicado. As pessoas acharam-na louca no momento da decisão e ela não as culpa. Mas felizmente, “correu tudo bem”.

Em março de 2013, o advogado brasileiro Wanderley Pereira dos Santos lançou um livro biográfico em forma de confissão. Na obra O advogado e a freira, que daria um argumento para um filme de Almodóvar, o empresário conta como “a sua alma foi salva pelo amor” da freira Sabrina da Cunha Neto Pereira, com quem se casou. Segundo o Estado de Minas Gerais, o casal conheceu-se num churrasco de confraternização para freiras, depois da mulher de um primo de Wanderley ter superado um cancro, “graças às fervorosas orações das irmãs”. “Descobri que mulheres jovens e bonitas decidiam ser freiras simplesmente por seguir um chamado de Deus. No início, fiquei desconfiado. Achava que Sabrina teria sofrido uma deceção amorosa, mas não era isso”, contou ao jornal brasileiro. Apesar de ter demorado a conquistar o coração de Sabrina, o advogado não desistiu.

Em setembro de 2016, o The Guardian anunciava o casamento das ex-freiras Frederica e Isabel. O casal de mulheres apaixonou-se enquanto trabalhava num centro de reabilitação para dependentes químicos e resolveu renunciar à vocação de freiras franciscanas. Apesar de não terem perdido a fé, Frederica e Isabel manifestaram-se contra a posição da Igreja contra a homossexualidade.

A união civil concretizou-se cerca de um ano depois de um funcionário do Vaticano, Krzysztof Charamsa, ter abandonado publicamente a igreja depois de anunciar que era gay e estava apaixonado. Charamsa foi demitido e destituído do cargo após admitir que estava apaixonado por outro homem.