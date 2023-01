Ator famoso descobre que é descendente Pocahontas

O ator norte-americano Edward Norton descobriu que é descendente direto da Pocahontas, num episódio 'Find Your Roots' (descobre as tuas origens), do canal norte-americano PBS.

Norton ficou também a saber que alguns dos seus antepassados tiveram escravos. "Estas situações são muito desconfortáveis de saber", afirmou o ator durante o programa.

As revelações do historiador e apresentador televisivo Henry Louis Gates Jr surpreenderam Norton, que sabe agora ser parente, com doze gerações de distância, da índia Pocahontas, que governou uma área que abrangia quase todas as tribos do litoral do estado da Virgínia, e cuja história foi adaptada pela Disney.

"É este tipo de descobertas que nos faz perceber que somos um ponto muito pequeno na história humana", reagiu o ator.