Vão abrir 28 novas unidades de saúde familiar em Portugal

O Governo vai abrir 28 novas unidades de saúde familiar no primeiro semestre de 2023, segundo um comunicado enviado pelo gabinete do ministro da Saúde, esta quarta-feira, às redações.

De acordo com a nota, esta medida visa melhorar "a resposta dos Cuidados de Saúde Primários, área prioritária no desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

Para o Executivo estas unidades são, "pequenas equipas multiprofissionais, reunindo médicos, enfermeiros e secretários clínicos, que contratualizam com os respetivos Agrupamentos de Centros de Saúde a resposta a dar a uma determinada população, garantindo cobertura total de médico e enfermeiro de família aos seus utentes".

Até 30 de junho de 2023, haverá também um processo de revisão do modelo de pagamento pelo desempenho em vigor nestas unidades, "que visa ajustar o modelo à melhoria contínua da prestação de cuidados aos utentes".

O ministério de Manuel Pizarro diz que "foi traçado o objetivo de atingir uma cobertura de 80% no final da legislatura" e que as novas unidades são mais um "passo decisivo" para concretizar isso mesmo, pois "permitirão atribuir médico de família a mais de 30 mil doentes".