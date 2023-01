Jeremy Renner quebra silêncio após acidente grave

O ator Jeremy Renner informou os fãs, na terça-feira, acerca do seu estado de saúde depois de, no dia da passagem de ano, ter sofrido um acidente com um limpa-neves enquanto limpava a neve acumulada na entrada da sua casa.

O "Arqueiro" da Marvel publicou na sua rede social Instagram uma fotografia onde aparece no hospital, entubado e com algumas nódoas negras na cara.

"Obrigado a todos pelas palavras carinhosas. Agora estou demasiado ferido para escrever mas envio amor para todos", escreveu na legenda dessa fotografia.

O ator norte-americano, de 51 anos, terá sido atingido por um limpa-neves enquanto tentava libertar o carro de um membro da família que tinha ficado preso na neve, no condado de Washoe, no Nevada, explicou o xerife em conferência de imprensa.

O nevão do primeiro dia do ano deixou cerca de 60 mil pessoas de Washoe sem rede elétrica, sendo que as estradas foram cortadas, devido à neve, com quase um metro de altura.

Na segunda-feira o ator foi submetido a uma primeira cirurgia e na terça-feira a uma segunda encontrando-se nos cuidados intensivos a recuperar. De acordo com informações do porta-voz do ator à CNN Internacional, na segunda-feira, Renner encontrava-se em estado "crítico mas estável".