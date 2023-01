Um camaleão chamado Marcelo

Marcelo será o primeiro Presidente que entra no primeiro mandato com um primeiro-ministro e que se despede do segundo mandato com o mesmo governante. Será que tal vai acontecer?

Marcelo Rebelo de Sousa é um personagem que vai muito além do Presidente da República, do comentador ou do professor universitário. Marcelo é Marcelo e é impossível encaixá-lo numa definição. Cresci nos jornais a ouvir histórias de quando ditava, em simultâneo, textos para duas secretárias em cima de uma mesa na redação do Expresso, na Duque de Palmela. De quando escreveu num linguado – página datilografada de 25 linhas com 58 batidas – que Balsemão, o proprietário do jornal e então a desempenhar as funções de primeiro-ministro, era ‘lélé da cuca’, só para testar o trabalho dos revisores de página. Ou quando inventou que tinha jantado a célebre sopa vichyssoise, que tanta indigestão criou a Paulo Portas, então diretor d’O Independente. Ou de que nem que Cristo descesse à terra seria candidato à liderança do PSD.

As histórias de Marcelo não cabem num livro de 800 páginas, pois o atual Presidente da República acorda e adormece em permanente ebulição, sempre à espera de surpreender o Presidente que há nele, ou mesmo o comentador, amigo ou o que seja. Penso que em Portugal já poucos se surpreendem com o facto de antes de ir à tomada de posse de Lula da Silva ter posto a mão por baixo do Governo e quando voltou – depois de mais um episódio insólito, de ter ido nadar para um lago pouco aconselhável, com os seguranças brasileiros e portugueses à toa – ter feito uma espécie de ultimato, dizendo a António Costa que a aposta na “prata da casa” e a execução do PRR determinarão uma decisão sua. Isto depois de há menos de uma semana ter dito que a “arma atómica” não se usa todos os anos. Calculo que Marcelo às vezes se esquece do calendário gregoriano e confunde anos com semanas ou meses.

O que é certo é que Marcelo percebeu que o primeiro-ministro está cada vez mais isolado, na sua bolha do largo do Rato, e que quer controlar os destinos do país, atendendo à oportunidade que não se pode desperdiçar dos milhões dos fundos comunitários. Se tudo correr bem, Marcelo será o primeiro Presidente que entra no primeiro mandato com um primeiro-ministro e que se despede do segundo mandato com o mesmo governante. Será que tal vai acontecer?