Rolling Stone. Aretha Franklin considerada a melhor cantora de sempre

Apesar da difícil (e subjetiva) tarefa de escolher os melhores cantores de todos os tempos, a revista Rolling Stone elaborou a lista dos 200 melhores vocalistas de todos os tempos, com o primeiro a ser ocupado por Aretha Franklin.

“Uma força da natureza. Uma obra de génio. Um presente dos céus. A voz de Aretha Franklin é tudo isso e muito mais, e é por isso que ela continua a ser a Rainha incontestável, anos depois da sua última vénia”, escreveu a revista norte-americana, acrescentando que a voz da cantora, que morreu em 2018, consegue ser mais “universal” que o saxofone de John Coltrane e mais “ousada” que a guitarra de Jimi Hendrix. “A sua arte é a maior conquista da música americana, se não da história americana”, elevaram.

O topo da lista é completado pela voz de músicas como I Wanna Dance With Somebody ou a sua icónica interpretação de I Will Always Love You, Whitney Houston, na segunda posição, seguido pelo “Rei da Soul”, Sam Cooke, a lenda do jazz, Billie Holiday, e a icónica voz de cinco oitavas de Mariah Carey.

Além destes artistas, encontramos lendas como Freddie Mercury (14) dos Queen, o cantautor Bob Dylan (15), que, apesar de ter uma voz que possa não agradar a todas as pessoas, é considerado “um dos grandes excêntricos vocais da América”, e dois Beatles, John Lennon (12) e Paul McCartney (26).

Quando esta lista foi elaborada pela primeira vez, em 2008, e que contou com Aretha Franklin no primeiro lugar, seguida, respetivamente, por Ray Charles e Elvis Presley, a seleção foi feita através de um painel de 179 peritos, que incluiu diversos músicos, o resultado final contou, maioritariamente, com vocalistas dos anos 1960 e 1970, que criaram o seu reportório no rock clássico.

No entanto, agora, a Rolling Stone, com a ajuda de apenas membros do seu staff e contribuidores chave, elaborou esta atualização de forma a refletir os últimos cem anos da música pop de todo o mundo, permitindo assim que a “icónica cantora de playback indiano, Lata Mangeshkar, possa estar entre Amy Winehouse e Johnny Cash, e a rainha da salsa, Celia Cruz, esteja lá em cima com o Prince e o Marvin Gaye”, escreve a revista.

Entre os nomes mais contemporâneos encontramos artistas como a espanhola Rosalía (200), Billie Eilish (198), Burna Boy (197), Jung Kook (191) dos BTS, Frank Ocean (190), SZA (180), The Weeknd (110), Taylor Swift (102), Ariana Grande (43), Adele (22), Beyoncé (8) lendas do heavy metal, como Ronny James Dio (165), Rob Halford (129) ou Ozzy Osbourne (112) e três artistas que cantam na língua portuguesa, os brasileiros Caetano Veloso (108), Gal Costa (90) e João Gilberto (81).

No entanto, como acontece sempre que este tipo de listas são publicadas, o que chamou mais à atenção entre os internautas não foi quem foi incluído, mas sim quem ficou de fora.

Entre os utilizadores do Twitter, o nome pela qual se reclamava mais justiça era o da cantora canadiana Céline Dion, uma das artistas mais bem-sucedidas de sempre e dona da voz da inconfundível My Heart Will Go On, o destaque da banda sonora do filme Titanic (1997) de James Cameron.

“Respeitosamente, não incluir Celine Dion, indiscutivelmente a cantora com a melhor técnica vocal de todos os tempos, nesta lista é pérfido”, escreveu no Twitter, o produtor Jamie Lambert, citado pela CNN.

No início de dezembro, Dion disse que iria adiar a sua digressão europeia devido a um “problema neurológico muito raro” que afeta as suas capacidades vocais.

Entre os artistas que também ficaram de fora da lista estão Madonna, Tony Bennett, Nat King Cole, Janet Jackson, George Harrison, Diana Ross, Sting, entre outros.