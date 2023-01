PSP apreende quatro carros com matrículas falsas junto a stand

A polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu quatro viaturas num stand de Odivelas, no passado sábado, por ostentarem matrículas falsas.

Em comunicado, enviado às redações, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa acrescenta os agentes detetaram as viaturas durante um patrulhamento numa das freguesias do concelho de Odivelas, encontrando-se "na via pública", junto "a um estabelecimento comercial com a atividade económica de comércio de veículos automóveis".

Os agentes procederam à fiscalização dos automóveis, acabando por comprovar-se que as viaturas tinham chapas de matrícula falsas.

"Por estar em causa a suspeita de ilícito criminal de falsificação de notação técnica, as mesmas foram apreendidas, tendo o processo sido remetido aos serviços do Ministério Público, para serem desenvolvidos as restantes ações ao abrigo do inquérito criminal que será iniciado", pode ler-se na nota.