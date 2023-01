Jovem de 20 anos apanhada com 50 doses de droga em Arganil

Uma jovem de 20 anos foi detida na segunda-feira por tráfico de estupefacientes em Arganil, comunicou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo o Comando Territorial de Coimbra, a mulher foi abordada no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária e os militares encontraram droga no interior do veículo.

Na operação foram encontradas 14 doses de haxixe, 18 doses de ecstasy e de 17 doses de MDMA.

A detida foi constituída arguida e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Arganil.