Sevilha: Oito detidos por exploração sexual de 17 mulheres

A polícia espanhola libertou 17 mulheres que eram escravizadas num bordel e oito pessoas foram detidas por organização criminosa dedicada ao tráfico de pessoas para exploração sexual em Bormujos, Sevilha.

A Europa Press diz que a investigação começou em Julho, depois das autoridades ficarem a saber que vários estrangeiros viviam numa casa de prostituição, onde também trabalhavam.

Após a investigação a Polícia Nacional concluiu que as mulheres “foram mantidas em regime de escravidão por meio de uma combinação de força, coação e intimidação, depois de terem sido previamente ludibriadas com um trabalho distante da realidade, quando se encontravam em situação de vulnerabilidade e desespero”.

As vítimas viviam presas no bordel, num quarto de cerca de cinco metros quadrados. Tinham ainda de trabalhar 24h por dia e metade do salário era para a organização criminosa.