SIBS. Maior número de compras por segundo de sempre a 23 de dezembro

365 transações por segundo foi o pico de operações (compras físicas + compras online + levantamentos) atingido em 23 de dezembro, às 12h12, e que representa um máximo histórico na Rede Multibanco.

Os dados são do SIBS Analytics e mostram que a 23 de dezembro, foi também o dia com o maior número de compras físicas diárias na Rede Multibanco, com 82 pontos base acima da média diária do ano, ou seja, quase duplicou o número total de compras face à média do ano.

Os dados mostram também que o consumo em Portugal, em dezembro, aumentou face ao ano anterior, registando-se um crescimento de 20% em número face ao ano anterior. O avanço foi, contudo, mais expressivo nas compras online: aumentaram 31%, em 2022, enquanto as compras físicas registaram uma subida de 19% face ao período homólogo de 2021.

Quanto ao valor médio por compra (física e online), este registou um decréscimo de 2,6% face a 2021, situando-se nos 36,30 euros.

O comércio online continua a registar uma trajetória de crescimento: os pagamentos online já pesam 15% do total de pagamentos verificados em dezembro de 2022, mais um ponto percentual do que no ano anterior.

Neste sentido, também o MB WAY continua a ser cada vez mais uma escolha dos portugueses na hora de pagar as suas compras, algo que é visível tanto nas compras online como nas compras físicas. No último mês de 2022, os pagamentos em loja através do MB WAY cresceram 5 vezes face ao período homólogo de 2020 e as compras online registaram um incremento de 3 vezes face ao mesmo período.