Educação. Centenas de professores protestam junto ao ministério

São várias as centenas de professores que esta terça-feira se concentram em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa, num protesto contra as propostas do Governo de alteração ao regime dos concursos.

A manifestação foi convocada pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof) com o objetivo de entregar à tutela um abaixo assinado subscrito por mais de 43 mil professores, contra as propostas apresentadas pelo ministro da Educação, no âmbito do processo negocial da revisão do regime de recrutamento e mobilidade docente.

Pelas 11h00 já estavam em frente em ministéro de João Costa centenas de professores, aos quais se foram juntando mais ao longo do dia.

Nos cartazes que seguram lê-se "Ministro, escuta, os professores estão em luta" e grita-se também a palavra "respeito".

A manifestação está a condicionar o trânsito na Avenida Infante Santo, em Lisboa.

O principal motivo da manifestação é a possibilidade de diretores ou entidades locais contratarem docentes.