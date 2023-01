Fundão. Homem morre a abater árvores

Um homem de 62 anos morreu esta terça-feira na freguesia de Pêro Viseu, no concelho do Fundão, no decorrer de abate de árvores.

De acordo com o Comandante do Destacamento Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Fundão à agência Lusa, o alerta foi dado pelas 11h20 e o óbito foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

O comandante, David Canarias, explicou ainda que o homem estaria a realizar um abate de árvores quando foi atingido.

A vítima estaria acompanhada por outros trabalhadores, que o tentaram socorrer, embora sem sucesso.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Beira Baixa, foram mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários do Fundão, a equipa da VMER e a GNR, num total de 14 operacionais e seis veículos.