Estrela do ténis Martina Navratilova diagnosticada com cancro da garganta e da mama

A estrela do ténis Martina Navratilova anunciou que está a lutar contra dois cancros - da garganta e da mama - no estádio 1.

A ex-atleta já teve cancro da mama em 2010 e no 1º dia de janeiro fez um comunicado:

"Este golpe duplo é sério, mas ainda pode ser corrigido", confirmou a tenista de 66 anos em comunicado à Associação Feminina de Tênis . "Espero um resultado favorável. Vai ser duro durante algum tempo, mas vou lutar com tudo que tenho."

Navratilova, que atualmente aparece no reality “The Real Housewives of Miami” como esposa do membro do elenco Julia Lemigova, revelou ao WTA que foi submetida a testes em novembro de 2022 após descobrir um linfonodo no pescoço durante as finais do WTA em Fort Worth, Texas. Os médicos detetaram primeiro o cancro da garganta e mais tarde descobriram também o cancro da mama causado pelo papilomavírus humano.

Apesar da notícia, Martina continua otimista.

De acordo com a WTA, Navratilova interrompeu as funções de comentadora de ténis e não trabalhará no próximo Open da Austrália para o Tennis Channel.

Durante a carreira, Navratilova conquistou 18 títulos de Grand Slam de simples, 31 títulos de Grand Slam de duplas e 10 títulos de Grand Slam de duplas mistas. Ela ainda detém o recorde de todos os tempos do WTA Tour de 167 títulos.

Depois de se retirar do ténis, Navratilova começou a namorar com a agora esposa Lemigova depois de se encontrarem num torneio de ténis há 15 anos.