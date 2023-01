Se a TAP já queimava, com Galamba pode tornar-se explosiva

“É muito difícil pessoas com qualidade aceitarem nesta fase ir para dentro do governo”, disse Marques Mendes no seu primeiro comentário dominical do ano. Quem aceita tomar em mãos um dossiê como o da TAP, “que queima”?, questionou o antigo líder do PSD.

A resposta está dada. O senhor que se segue é João Galamba. Depois do impetuoso Pedro Nuno Santos, o Ministério das Infraestruturas e Transportes é assumido pelo outrora enfant terrible do PS, ex-amigo de José Sócrates, com quem partilha aliás algumas características, como a agressividade.

Foi Galamba quem há não muito tempo definiu como “estrume” um programa de investigação jornalística. Noutro momento pouco feliz, chamou todos os nomes (irreproduzíveis) a alguém que criticou a liderança europeia no que respeita à gestão energética durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

E, falando um passado mais recuado, terá sido Galamba quem avisou José Sócrates da detenção iminente no âmbito da Operação Marquês.

“João Galamba foi avisado por alguém próximo do Governo de Passos Coelho de que havia uma investigação contra Sócrates”, noticiava o semanário SOL em setembro de 2017. “‘Fala com o JS (...) vai ser feito qualquer coisa contra ele muito rapidamente. Se souber algo mais aviso’, foi o sms que Galamba recebeu e reencaminhou a Sócrates.”

Depois disso, Galamba renegou o antigo amigo, dizendo que o caso por ele protagonizado “envergonha qualquer socialista”.

Foi este homem agressivo, altamente volátil e dado a ataques pouco edificantes que António Costa escolheu para ministro e para liderar um processo tão delicado como o da TAP. Se o dossiê já “queimava”, agora arrisca tornar-se simplesmente explosivo.

Resta saber se a escolha de António Costa foi feita em consciência e de forma convicta ou se foi feita por exclusão de partes. O que é seguro é que temos um Governo cada vez mais de fação, de combate, que valoriza mais a fidelidade ao partido do que a competência.