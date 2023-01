Enzo Fernández falha treinos no Seixal

Enzo Fernández não esteve presente nos treinos do Benfica, desta segunda-feira no Seixal, falhou as duas sessões do dia.

O médio passou o Ano Novo na Argentina, sem a autorização das águias. Não voltou para Lisboa e incorre numa multa pesada por infringir o regulamento de disciplina do clube.

O Benfica não esclareceu que consequências o jogador irá sofrer, mas viagens longas não são permitidas. Os encarnados já fizeram um ultimato ao jogador para que compareça ao treino desta terça-feira no Seixal, segundo o JN.