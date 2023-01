Mensagem de Ano Novo do Presidente do Grupo de Media da China

PUB

Caros Amigos:

Aproveitando o sol quente do Inverno, acolhemos um ano 2023 cheio de promessas e de expectativas brilhantes. Saúdo-vos desde Pequim!

Em 2022, o Partido Comunista da China (PCCh) realizou com sucesso seu 20º Congresso Nacional, definindo a tarefa e o caminho para promover a revitalização da nação chinesa em todos os aspectos. Como participante, testemunha e relator da nova era, o Grupo de Media da China (CMG) apresentou esse magnífico congresso ao mundo, e produziu uma grande quantidade de trabalhos de alta qualidade, para contar as histórias da China durante a extraordinária última década, o que mereceu rasgados elogios da audiência, dentro e fora do país.

No último ano, explorámos a inovação integrada de “ideia+arte+tecnologia” para lutar pelo objetivo de fornecer produtos de alta qualidade através de nossos canais, redes e plataformas. Ao transmitir os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, adoptámos tecnologias de ponta para apresentar um “romance ao estilo chinês”, em que o espírito olímpico se misturou com a cultura chinesa e a centelha da tecnologia iluminou o gelo e a neve.

O Presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, elogiou-nos pela escala sem precedentes que atingimos e pelo sucesso alcançado na cobertura dos Jogos. Os programas que produzidos, como “China nos Clássicos” e “China na Poesia e na Pintura” não são apenas uma interpretação artística da civilização chinesa milenar, mas também uma busca contínua que contribui para a diversidade das civilizações humanas. Os nossos espetáculos (como a Gala do Festival da Primavera, a Gala do Festival de Meio Outono e a Gala do Ano Novo) ajudaram a inspirar o entusiasmo pela cultura chinesa no exterior. A exibição de filmes chineses e programas de TV, como “China Documentary Festival” e “The Bond”, para as audiências latino-americana e africana, ajudou a construir uma ponte entre as civilizações e aproximar corações e mentes.

No ano passado, realizámos o primeiro Fórum CMG (China Media Group), o Fórum de Alto Nível China-Argentina de Intercâmbio Cultural, o Fórum de Cooperação de Media China-Arábia e outros eventos sobre comunicação, com diversos temas para melhorar continuamente o mecanismo de cooperação regional dos nossos “parceiros de media”, estreitando a amizade com os nossos colegas internacionais.

Após a conclusão do 20º Congresso Nacional do PCCh, lançámos uma série de 58 eventos de media no exterior sobre a “Nova Jornada: a China e o Mundo”, para discutir com amigos de diferentes países a importância da modernização chinesa e o seu significado para o mundo, recebendo o apoio e a cobertura de mais de 3.800 órgãos de comunicação social internacionais

Como o Presidente Xi Jinping enfatizou em muitas ocasiões, a China está firmemente do lado certo da História e do lado do progresso humano, e esforça-se para contribuir com a sabedoria e abordagem chinesa para a causa da paz e do desenvolvimento humano. A capacidade comunicacional é essencial para a comunicação social internacional, e a verdade é a fonte de vitalidade de todas as instituições de media. No último ano, melhorámos a nossa rede global de recolha de notícias e aprimorámos a nossa capacidade de relatar as principais notícias do mundo. Agora transmitimos em 68 idiomas, mais do que os 44 no passado, cobrindo 233 países e regiões. Ao relatar o conflito Rússia-Ucrânia e a pandemia de Covid-19, abandonámos preconceitos e permanecemos fiéis à verdade, fazendo com que as posições e abordagens chinesas, objetivas e imparciais, fossem ouvidas pela comunidade internacional.

Em 2023 continuaremos a avançar, com empreendedorismo e coragem, e apresentaremos as novas facetas da China na nova era à comunidade internacional, a partir de múltiplas perspectivas. Este novo ano também marca o 10.º aniversário do lançamento da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. Continuaremos a fazer amigos através da cooperação mediática, avançando com o intercâmbio e a aprendizagem mútua entre civilizações e assumindo o nosso dever como uma instituição de media responsável na promoção dos valores compartilhados da Humanidade e na construção de uma comunidade global de futuro compartilhado.

“Os rios e as montanhas estão lindos neste longo dia. A brisa da primavera é perfumada”.

Desejamos a todos vós um feliz ano novo, cheio de saúde, paz e felicidade. Obrigado!