José Cardoso avança com nova lista para liderar Iniciativa Liberal

Foi apresentada uma nova lista para concorrer à comissão executiva da Iniciativa Liberal. A lista A, encabeçada por José Cardoso, vai disputar votos com as candidaturas já anunciadas por Carla Castro e Rui Rocha. José Cardoso, conselheiro nacional do partido, anunciou a sua intenção num vídeo enviado aos militantes, na semana em que termina o prazo para a entrega das listas dos candidatos.

E justifica a sua decisão por ter uma “visão alternativa à vigente e aquelas que se têm vindo a apresentar como candidatas à comissão executiva”, acrescentando que a sua candidatura “faz sentido dar o nosso contributo para este debate e apresentarmos algo que acreditamos que seja vencedor e que acreditamos que seja a estratégia ideal do partido para os próximos dois anos”, diz no vídeo a que o i teve acesso.

A lista liderada por José Cardoso critica ainda o “clima de inevitabilidade que o partido está a cair”, lembrando que quando entrou na Iniciativa Liberal era dado os parabéns sempre que alguém apresentava uma ideia para o partido. Um cenário que agora não acontece. E por um lado, defende mais compromisso. “É necessário que numas eleições destas, os membros percebam quais são os compromissos daqueles que são os candidato, a que é que se propõem, qual é o caminho e qual a visão que têm. Parece-me que falta muito compromisso e queremos dar o contributo para que isso aconteça”.

José Cardoso desafia ainda as listas concorrentes para que tenham um debate interno para que seja “debatido o partido de uma forma séria, para comparar as diferentes visões e para que os membros escolham nas eleições a visão que entendam que é a melhor”. E acrescenta que “sem debate, não haverá uma escolha verdadeiramente informada”.

A moção estratégia da lista A vai ser apresentada no próximo sábado e as eleições do partido estão marcadas para dia 21 e 22 de janeiro.