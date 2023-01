Dívida pública diminuiu para 273,3 mil milhões até novembro

A dívida pública diminuiu 500 milhões de euros, para 273,3 mil milhões de euros no mês de novembro. Os dados foram avançados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP) que explica que esta quebra está “refletiu as amortizações líquidas de títulos de dívida (-1,3 mil milhões de euros), dos empréstimos (-0,4 mil milhões de euros), de amortizações de certificados do Tesouro (-0,3 mil milhões de euros) e reduções de outros depósitos junto das administrações públicas”.

Em sentido contrário, verificaram-se emissões de certificados de aforro (1,7 mil milhões de euros).

O banco liderado por Mário Centeno avança ainda que os depósitos das administrações públicas reduziram-se 600 milhões de euros. “Deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 0,2 mil milhões de euros, para 254,3 mil milhões de euros”, detalha.