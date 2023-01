Bloco de partos de Portimão já abriu depois de quase uma semana encerrado

O bloco de partos do Hospital de Portimão voltou esta segunda-feira ao seu funcionamento, depois de ter estado encerrado desde as 21h00 da passada terça-feira.

A informação foi hoje avançada por fonte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) à agência Lusa, que referiu que a reabertura teve lugar "como estava previsto" e de forma "normal", hoje às 09h00.

O bloco de partos do Hospital de Portimão encerrou na noite da passada terça-feira devido à ausência de pediatras, o que levou a uma reorganização dos serviços entre as unidas hospitalares de Portimão e Faro para o fim de ano.

Durante os dias em que esteve encerrado, o atendimento em urgência pediátrica do Hospital de Portimão foi realizado por médicos não especialistas, funcionando com serviço de urgência básico, sendo o internamento assegurado pela unidade de Faro.

Na nota partilhada, o CHUA explicou que os constrangimentos dos serviços "devem-se à grande carência/limitação de recursos humanos, na qual o CHUA tem estado a trabalhar no sentido de os resolver, reforçando os serviços com a contratação de novos profissionais em 2023".

Recorde-se que o encerramento do bloco de partos de Portimão não foi caso único, com os blocos de partos dos hospitais das Caldas da Rainha, Loures, Barreiro e Beja encerrados desde as 8h00 de sexta-feira.