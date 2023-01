Odemira. Cadáver em avançado estado de decomposição encontrado em casa abandonada

Um corpo, em avançado estado de decomposição, foi encontrado, este domingo, numa casa abandonada em São Teotónio, no concelho de Odemira.

O estado de decomposição do corpo tornou impossível apurar a idade e o sexo da vítima.

O cadáver foi descoberto por um pastor, que estava no local com as suas ovelhas, e alertou as autoridades, segundo o correio da Manhã.

A investigação está agora entregue à Polícia Judiciária.