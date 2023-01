'Bebé do Ano' é filho de pais paquistaneses e nasceu na Amadora

Nasceu no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), na Amadora, o “bebé do ano”.

O bebé Aariz nasceu de parto natural, às 00h e 44 segundos do dia 1 de janeiro, no Bloco de Partos do HFF, com 3.660 kg.

O pequeno Aariz é o segundo filho de Naveera Butt, 37 de anos, doméstica, natural do Paquistão, que reside no concelho da Amadora há três anos. O pai, Kashiff Butt, comerciante, esteve presente durante todo o trabalho de parto, que se iniciou pelas 20h00.

O recém-nascido e a mãe encontram-se bem.