Bem vindo, 2023

2023 está aí à porta e já está tudo preparado para a noite mais longa do ano e há festejos por todo o lado. As unidades hoteleiras têm motivos para celebrar também. Ocupações apresentam bons números, que podem melhorar com a tendência last minute que se tem vindo a verificar ao longo do ano. De norte a sul do país, os turismos têm boas perspetivas para a época festiva. E o alojamento local segue a mesma tendência com 85% de reservas.

Mas se há quem esteja com muita vontade de dar as boas vindas ao novo ano fora de casa (atenção ao tempo), há muitos que preferem o conforto do lar como revela a Escolha do Consumidor. Apesar da esmagadora maioria dos inquiridos (mais de 90%) celebrar a passagem de ano, 38% ficam na sua própria casa. Já 24% optam por ir para casa de amigos e 23% para casa de familiares. Este ano, apenas 1,35% menciona fazer a festa num hotel e também 1,35% num restaurante. Apenas 5,4% alugam casa.

Viajar para o estrangeiro é o plano de passagem de ano referido por 8% dos inquiridos, com 92% a ficarem em Portugal.

Ainda no que diz respeito às viagens, o Jetcost mostra que Lisboa, Porto, Madeira e Faro são os destinos mais procurados pelos europeus e portugueses para receber o próximo ano. E o nosso país é o terceiro lugar nas preferências dos turistas europeus.

De volta ao Terreiro do Paço

A passagem de ano em Lisboa volta a ser celebrada no Terreiro do Paço e vai contar com atuações de Paulo Gonzo, Cuca Roseta, Bonga, Batukadeiras X, Elida Almeida, Lura, Pongo e Samuel Úria. Intervalo na música para, durante 12 minutos poder assistir ao fogo de artifício que marca a entrada no novo ano com o Tejo como fundo.

Regresso aos anos 2000 por uma noite

O Centro de Congressos de Lisboa vai entrar no novo ano com um Revenge of the 2000’s. E vai contar com nomes como Blasted Mechanism, Jetuga, Luke D’Eça e ainda Mundo Secreto e Cali, dos Flow 212. Lembrando que muitos destes clássicos fizeram parte da mítica série Morangos com Açúcar. Carolina Torres apresenta o evento.

Distrito de Leiria com várias opções

Está marcado para as 21h30 o início da festa da passagem do ano em Leiria, com atuações de Elsa Gomes e Ricardo Tê, artistas locais. E não vai faltar o fogo de artifício. Marinha Grande, Vieira de Leiria e Moita têm as suas próprias festas com destaque para os Azeitonas. E também Pombal conta com espetáculos musicais e fogo de artifício.

Em Coimbra é animação a noite toda

Vão ser oito horas e meia de música consecutiva (das 21h30 até às 6h00), três palcos distribuídos pela Baixa da cidade, oito concertos, inúmeros estilos musicais, um espetáculo piromusical que este ano será apoteótico. Do cartaz constam nomes como Gipsy Kings by Tonino Baliardo, Per7ume, Insert Coin e vários outros djs.

Um mega espetáculo piromusical aquático

Albufeira entra em 2023 em grande. O cenário é o Cais Herculano, com a Praia dos Pescadores de fundo e vai contar com o Skydive Artístico, uma coreografia aérea com luz e pirotecnia, inédita na Europa. Na música, Rui Veloso e ainda Tatanka. Pela noite dentro, será o DJ Guga a animar a primeira noite do ano.

Faro recebe Toy e Wilson Honrado

Este ano, a baixa de Faro volta a receber animação musical, que vai estar a cargo do Toy, a partir das 23h00, no Palco da Doca. Na entrada no novo ano, à meia-noite, tem lugar o tradicional fogo de artifício. A noite prossegue com música do DJ Wilson Honrado, que começa a atuação a partir da 1h00.

David Antunes anima Praça da República

Beja entra em 2023 com animação para todos os gostos. A Praça da República recebe, antes da meia noite, os Chave D’Ouro. Pelas 12 badaladas, segue-se fogo de artifício e depois David Antunes. O resto da noite estará a cargo da DJ e radialista Ana Isabel Arroja garante a animação durante a madrugada de 1 de janeiro.

A cidade fria também celebra o Ano Novo

A última noite do ano promete muita animação com com Pedro Abrunhosa & Comité Caviar; o Tributo a Linkin Park dos Hybrid Theory; e a dupla de DJs TwoBrother’s. A passagem de ano na Guarda vai acontecer na Praça Luís de Camões e, como não podia deixar de ser, a noite vai também contar com uma partida de fogo de artifício.

Carlão e Marisa Liz em Castelo Branco

Carlão, Marisa Liz e Insert Coin são os cabeças de cartaz da última noite do ano em Castelo Branco. Um evento que conta ainda com DJ Hugo Rafael a abrir e DJ Zinko a fechar. Pelo meio há fogo de artifício que vai cobrir todas as freguesias do concelho de Castelo Branco uma vez que vai contar com um total de oito pontos de lançamento.

Tony Carreira em concerto solidário

Tony Carreira vai dar um concerto na noite de passagem de ano no Altice Forum Braga, a partir das 00h15. É uma iniciativa solidária integrada na programação Braga é Natal. O bilhete custa 3 euros e as receitas revertem para a CERCI Braga. Nessa noite, haverá ainda música de Os Bolhas e Dj Pedro Simões e, claro, fogo de artifício.

O grande fogo de artifício da Madeira

A noite de fim de ano na Madeira é muito procurada pelo espetáculo de fogo de artifício. Terá a duração de cerca de oito minutos e está distribuído por 59 postos de queima de fogo localizados no anfiteatro do Funchal (27 postos), entre o Cais 8 e a Praia Almirante Reis (25 postos), no mar (5 postos) e Ilha do Porto Santo (2 postos).

Clã e fogo de artifício em Ponta Delgada

Ponta Delgada vai despedir-se de 2022 com uma programação vasta na noite de Passagem de Ano, que terá como pontos altos o concerto da conceituada banda Clã, na Praça Gonçalo Velho Cabral, o espetáculo de 15 minutos de fogo de artifício e o baile de réveillon no Coliseu Micaelense.

Sado iluminado pelas cores do arco-íris

A noite de 31 de dezembro será de muita animação na zona ribeirinha de Setúbal. Há dois espetáculos com música ao vivo e um DJ Set a partir das 22h30. Quando chegar a meia-noite, o Rio Sado vai encher-se de luz e cor, com um incrível fogo de artifício sobre a baía. A festa dura até às 2h da manhã.

Ana Bacalhau neste fim de ano em Évora

A Praça do Giraldo, em Évora, recebe Ana Bacalhau para um concerto nesta última noite do ano. O fogo de artifício terá lugar à 0h00 mas a animação só termina depois da atuação do DJ Foksen que promete animar a madrugada.

Anjos e muito rock em Santarém

Santarém celebra a Passagem de Ano com os Anjos, no Campo Infante da Câmara. Mas a festa começa às 22h45 com o grupo Puro Rock. À meia noite é lançado o fogo de artifício e depois os Anjos sobem ao palco. A partir da 01h45, a festa estará a cargo do DJ Vassalo.

Tio Quim e Fernando Alvim em Vila Real

Em Vila Real o Ano Novo será recebido em clima de festa na Praça do Município, onde não faltará o calor do Madeiro de Ano Novo, o concerto de Quim Barreiros e o fogo-de-artifício a receber a chegada do ano 2023. Noite dentro, e sem hora para terminar, a animação é da responsabilidade de Fernando Alvim.

Quatro e Meia na Figueira da Foz

Bafo & João Peneda, Os Quatro e Meia, Terminal e DJ Stiff são os nomes que vão animar a última noite do ano na Figueira da Foz. O fogo de artifício, lançado no areal urbano, também faz parte da festa. Mas quem quiser começar a festa antes, a Figueira da Foz tem outros dias de música com Bárbara Bandeira na noite antes.

Último concerto dos Ena Pá 2000

O último concerto da banda mítrica dos anos 80, os Ena Pá 2000, marca o fim de 40 anos «daquilo a que não se pode chamar uma carreira». No Titanic Sur Mer, em Lisboa, a banda vai percorrer as canções de uma vida. Victor Gomes, estrela do rock dos anos 60, fará parte do espetáculo. Os bilhetes estão à venda.