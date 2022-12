Metro do Porto cancela operação especial para o Ano Ano

O Metro do Porto emitiu um comunicado onde anuncia o cancelamento da operação especial para o Ano Novo: “A operação especial do Metro do Porto programada para a noite de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro foi cancelada, em função dos alertas meteorológicos emitidos".

O mau tempo previsto pelo IPMA levou ao cancelamento das celebrações previstas para a passagem de ano nas cidades do Porto, Gaia e Matosinhos, desta forma haverá menos pessoas a recorrer ao uso do Metro do Porto.

Por isso, “a operação do Metro ao longo deste fim-de-semana será em tudo idêntica à de qualquer sábado ou domingo, em horários compreendidos entre as 6H00 e a 1H00, como é hábito.”