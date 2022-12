Agravamento do estado do tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o agravamento das condições meteorológicas nas próximas 72 horas, com chuva e vento forte.

O comunicado do IPMA indica chuva persistente, por vezes forte, a partir do final da tarde de 31 de dezembro, no Minho e Douro litoral. Esta tendência irá estender-se para o Norte e Centro do país a partir da madrugada de domingo, 1 de janeiro.

O vento será mais intenso no litoral, a norte do cabo Raso e nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 85km/h e 90km/h respetivamente. Haverá queda de neve acima de 1500 metros de altitude no dia 1 de janeiro.

Relativamente à agitação marítima na costa ocidental terá ondas de oeste/sudoeste até 4,5 metros entre o início do dia de sábado e o fim da tarde de domingo.

O mau tempo já levou ao cancelamento das celebrações de Ano Novo no Porto, Gaia, Matosinhos e Viseu.