Autoridade Marítima aconselha a "não ir a banhos" no primeiro dia de 2023

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselhou hoje a "não ir a banhos" no primeiro dia de 2023, domingo, sendo que também pediu que se evite a deslocação para zonas expostas à agitação marítima. Também deixou claro que intensificará o dispositivo em algumas praias.

"Não é preciso entrar no mar para comemorar esta passagem de ano", frisou o comandante José Sousa Luís, porta-voz da AMN, apelando a "todas as pessoas a não se exporem desnecessariamente ao risco". "Em caso de verificar alguma situação de emergência, não entrar na água e ligar imediatamente para o 112", indicou.

Importa mencionar que, no dia 1 de janeiro, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria, Coimbra e Lisboa vão estar sob aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) devido à agitação marítima, como avançou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). "A Autoridade Marítima Nacional deseja a todos um feliz ano novo com o mar, mas sem mergulhar", afirmou o comandante José Sousa Luís.

Recorde-se que o IPMA prevê chuva, por vezes forte, no Minho e Douro Litoral a partir da tarde de sábado, estendo-se assim a precipitação ao restante território do continente no domingo, primeiro dia de 2023. O estado do tempo no período da passagem de ano será afetado no continente e nas ilhas por "uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, associada a uma depressão centrada a noroeste da Península Ibérica".