Quantos pobres são precisos para produzir um rico?

Rui Pedro Faria

Presidente da Cooperativa Milho-Rei

Portugal termina 2022 com um PIB real superior ao ano anterior e em situação de pleno emprego. Com a riqueza do país a crescer, é pois paradoxal o aumento das dificuldades financeiras de uma parte significativa da população. O aumento do número de pobres quando cresce a riqueza produzida no país só encontra justificação numa desigualdade gritante da distribuição dessa riqueza entre capital e trabalho. Enquanto uns comem a carne, outros roem os ossos.

Resulta evidente que a questão formulada por Almeida Garrett, no século XIX, na obra Viagens na Minha Terra, mantém-se pertinente nos dias que vivemos: “pergunto aos economistas, políticos, aos moralistas, se já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infâmia, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta, para produzir um rico?"

Só até certo ponto a inflação a que hoje assistimos encontra justificação económica teórica. O resto é especulação. Veja-se o que se está a passar na grande distribuição, com grupos como a Sonae e a Jerónimo Martins a aumentarem os seus lucros de forma obscena, reflectindo a diferença entre os preços mais altos a que vendem os produtos e os preços sempre baixos que pagam aos produtores, bem como os salários de miséria com que remuneram os seus trabalhadores.

Preços mais elevados de bens de primeira necessidade penalizam maioritariamente as famílias de menores rendimentos, agravando a desigualdade.

Distribuição de dinheiro aos mais pobres, com cadência arbitrária, são medidas conjunturais que não resolvem o problema de fundo da desigual distribuição da riqueza produzida.

Impõem-se medidas de efectiva redistribuição da riqueza, através de impostos extraordinários sobre ganhos injustificados, e, principalmente, uma justa política salarial.

Não é aceitável que quem trabalha e ganha o seu salário tenha de andar de mão estendida, à mercê de caridadezinha. Justiça social exige dignidade salarial, não políticas assistencialistas.