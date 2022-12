Tribunal de Madrid suspende castigo a Robert Lewandowski

Robert Lewandowski, jogador do Barcelona, poderá jogar no sábado contra o Espanhol, depois do Tribunal de Madrid ter concedido uma providência cautelar à sanção de três jogos de suspensão imposta pelo Tribunal Administrativo do Desporto (TAD).

O polaco foi expulso frente ao Osasuna e, mexeu no nariz após a expulsão, fazendo parecer que o árbitro estava sob o efeito de drogas.

O Barcelona recorreu para TAD que, indeferiu o pedido do clube, que decidiu avançar para o Tribunal Contencioso de Madrid, que concedeu uma providência cautelar que suspende o castigo.