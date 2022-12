Ponte em Guimarães cortada devido a chuva intensa

A ponte que liga as freguesias de Santa Eufémia de Prazins e São Claúdio de Barco, em Guimarães, está esta sexta-feira cortada ao trânsito devido ao mau tempo.

A chuva que se tem feito sentir no Norte do país levou à subida do rio Ave, não sendo, atualmente, possível atravessar a ponte que liga as freguesias, escreve o Correio da Manhã.

No distrito de Guimarães têm-se registado várias inundações assim como quedas de árvores.

Também na manhã desta sexta-feira a Estrada Nacional 14 esteve interdita, contudo, o seu acesso já foi restabelecido.

Durante a madrugada de hoje foram registadas cerca de 100 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Porto e em Braga.