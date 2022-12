Presidente da República vai hoje para Brasília com Ramos-Horta para tomada de posse de Lula da Silva

Marcelo Rebelo de Sousa e o seu homólogo timorense vão, esta sexta-feira, partir para Brasília, onde participarão na tomada de posse de Lula da Silva.

Num comunicado enviado à agência Lusa pela presidência de Timor-Leste lê-se que "os dois Chefes de Estado partirão hoje, dia 30 de dezembro, do aeroporto da Portela para a cidade de Brasília no mesmo voo da TAP para participarem na cerimónia oficial de tomada de posse presidencial de Lula da Silva no próximo domingo, dia 1 de janeiro de 2023, para um mandato com duração até 31 de dezembro de 2026".

A viagem conjunta dos dois chefes de Estado foi acordada aquando da visita de Ramos-Horta a Portugal, em outubro, lembra a nota de impresa, que sublinha ainda que "durante os anos de perseguição política contra o agora reeleito Presidente Lula da Silva, o Presidente e Premio Nobel da Paz José Ramos-Horta foi um acérrimo defensor do Presidente Lula da Silva, considerando-o um preso político".

Durante a visita, o presidente de Timor-Leste vai reunir com o novo chefe de Estado brasileiro, com o presidente do Parlamento da Argélia, Salaj Goudjil, e participará no "jantar oferecido pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa na embaixada de Portugal no Brasil, com vários representantes de países da CPLP".