CMVM avalia informação prestada pelas empresas

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) revelou que acompanha, no âmbito das suas atribuições legais de proteção dos investidores, a informação divulgada pelos emitentes que se financiam através do mercado de capitais.

"Com esse propósito, a CMVM toma em consideração todos os factos relevantes que possam indiciar desconformidades, incoerências ou que afetem a compreensibilidade da informação divulgada, diligenciando no sentido de assegurar a reposição da qualidade da informação", diz ao jornal i.

E acrescenta que, "sempre que a conduta das entidades supervisionadas revele desconformidades, compete à CMVM aferir, no contexto dos procedimentos de supervisão instituídos e em respeito pelos seus deveres de segredo, as consequências legais aplicáveis a cada caso concreto".

Esta reação surge depois da informação avançada pela TAP, em relação à saída de Alexandra Reis. A indemnização de 500 mil euros levou à saída da ex-administradora como secretária de Estado do Tesouro e mais tarde à demissão do secretário dos Transportes e de Pedro Nuno Santos.