Apreendidos 578 artigos contrafeitos em Arcos de Valdevez

O Comando Territorial de Viana do Castelo apreendeu 578 artigos contrafeitos no valor de 3500 euros, na passada quarta-feira, dia 28, no concelho de Arcos de Valdevez.

Esta operação tinha como objetivo o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e à venda de artigos contrafeitos, na feira quinzenal de Arcos de Valdevez e os militares da GNR fiscalizaram diversas bancadas que vendiam artigos contrafeitos de várias marcas, entre roupa, calçado e acessórios.

Foram identificadas cinco pessoas com idades entre os 45 e os 62 anos por contrafação e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez.

A operação contou com militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Arcos de Valdevez e do Destacamento de Intervenção (DI) de Viana do Castelo.