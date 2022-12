Zelensky. O homem do ano e do século XXI

O curso de Direito que tirou na universidade de Kiev ficou na gaveta, pois a sua paixão era a representação. Por isso, criou um grupo de comédia e nunca mais parou na atuar, tendo inclusivamente interpretado o papel de um professor do ensino secundário, na casa dos 30 anos, que se tornou Presidente da República. Pouco tempo depois começou a entrar na vida política e os principais canais televisivos do mundo começaram a dar-lhe atenção, pois passou dos palcos televisivos para o mundo real, conseguindo, surpreendentemente, ser eleito Presidente da República de verdade. Não por acaso, convenceu boa parte do eleitorado russófono, pois sempre foi contra a perseguição à cultura russa.

Quando a 24 de fevereiro as tropas de Vladimir Putin invadiram a Ucrânia – já lá estavam em algumas regiões, como a Crimeia –, o Presidente teve a oportunidade de fugir para os EUA, mas recusou tal asilo. Disse na altura uma frase que ficou e ficará para sempre: “Preciso de munições, não de uma boleia”. Quem conhece a política dos países do Leste, sabe que podia ter fugido com um avião cheio de dinheiro, mas desde a primeira hora que deu o corpo às balas. Contra um exército muito superior em armas e homens, Zelensky conseguiu juntar à sua volta os melhores militares e estrategas e, como o apoio do ocidente, tem enfrentado os nazis da Wagner e os outros militares do sanguinário Putin.

Agora que o ano está a acabar, são muitos os que defendem que Zelensky deve negociar a paz, nem que isso signifique aceitar que parte considerável do território ucraniano fique em mãos russas. Seria o mesmo que Espanha invadir Portugal e os “pacifistas” defenderem que os espanhóis podiam ficar com o Algarve, Sines e Coimbra, por exemplo. Não deixa de ser curioso que parte da extrema-esquerda e da extrema-direita ocidental estejam de acordo com o acordo de paz, já que Putin podia expandir o seu império. Por todas estas razões, em defesa da liberdade e da democracia, Zelensky não é só o homem do ano, é também o homem do século XXI. Que ficará na História ao lado de nomes como Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ou Mikhail Gorbachov.