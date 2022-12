Surpresas e desilusões de 2022

O ano de 2022 foi marcado pelo regresso em força do turismo e com ele o aparecimento de novos espaços e o ressuscitar de alguns outros, tanto na restauração como no entretenimento. Lisboa vai-se tornando cada vez mais cosmopolita e internacional, o que se por um lado traz diversidade e um aumento da oferta a vários níveis, coloca por outro em risco algum do seu espírito pitoresco e bairrista onde antigas casas tradicionais vão dando lugar a cantinhos de assinatura, isto e aquilo do bairro e da esquina, onde os nomes dos chefs aparece à frente do dos próprios lugares.

Embora eu seja a favor da evolução e do desenvolvimento, sou também muito dado àquilo que são as nossas tradições, às características que nos distinguem dos demais e nos fazem ser esse destino cada vez mais procurado.

Perdendo a nossa essência, os nossos sabores e produtos, perde-se também parte de uma história que merece ser contada e preservada, que é no fundo a matriz cultural que nos marca enquanto povo e país. As tasquinhas tão peculiares e os pratos seculares vão aparecendo reinventados, colocando em causa as receitas originais e a forma como tantas vezes eram apresentados dão agora lugar a quadros em forma de prato. No entretenimento, este foi um ano marcante no que toca às escolhas e preferências de um público cada vez mais vagabundo e pouco identificado com este ou aquele espaço e que vai deambulando conforme a festa e o cartaz.

No que toca aos restaurantes, gostaria de salientar o regresso de saudar do Pinóquio, para muita gente melhor ainda do que era, com os pratos emblemáticos num espaço de cara lavada mas também a mítica cervejaria Trindade e a marisqueira O Relento. Nas novidades (e existiram muitas) há para todos os gostos e quando são boas serão sempre vem vindas. O restaurante francês Boubou’s desconhecido para muitos, junto à Tascardoso (um dos bons espaços do Príncipe Real que vai permanecendo intacto) mas também o El Santo, que é para mim um dos melhores mexicanos da cidade. O Da Noi, embora não sendo novo, foi também para mim uma das boas surpresas assim como o Go A, na Calçada do Livramento com um jardim maravilhoso com vista sobre a cidade onde se pode petiscar ao fim da tarde ou beber um cocktail e dançar pela noite dentro numa das muitas festas que regularmente organizam. O Mama Shelter tornou-se também em pouco tempo um dos espaços obrigatórios da cidade onde ao contrário do que inicialmente supunha por ser um franchising (já tinha cometido o mesmo erro de avaliação com o Hard Rock que tem os melhores ribs que já comi) se come muito bem, com pratos bem diversificados e um serviço muito acima da média. Os copos de vidro e a forma como de restaurante passam a festa está muito bem implementada.

No entretenimento o Praia no Parque embora não seja do meu gosto musical continua a ser dos espaços mais requisitados de Lisboa e que mais diversão garante num registo mais comercial, numa onda alternativa mas que rapidamente se tornou santuário de peregrinação numa mescla de público internacional com algumas caras conhecidas da diversão lisboeta o bar Vago na Rua das Gaivotas é o destaque deste ano. Nos rooftops o Java na Praça Dom Luís deve também ser digno de nota numa cidade que cada vez mais vais aproveitando as varandas e o topo dos edificios à semelhança do que se passa lá fora. No que toca às desilusões, diria que o restaurante Brilhante, onde definitivamente não tive uma boa experiência, sobretudo pelo potencial que prometia e pela promoção que é feita de um bife (o melhor não me canso de dizer continua a ser o do Café do Paço) que esteve longe de ser o que o nome do próprio espaço indica ( também me parece um retrocesso uma cozinha em frente aos clientes ter os cozinheiros sem qualquer proteção para os cabelos e a exaustão ser deficiente ) mas também o JNcQUOI Club que se encontra num espaço híbrido entre o privado e o público sem linha musical ou critério ao nível da programação, num espaço muito bonito mas que sem dúvida merecia mais.

Esperemos para ver o que 2023 nos reserva com tantas promessas de espaços novos e uma crise à porta que pode vir a abalar mais uns quantos projectos antigos que fazem parte da cultura da cidade e que mereciam ser protegidos.

Desejo a todos os leitores do jornal i e à equipa um próximo ano repleto de concretizações e histórias boas para viver e contar cheia de bons sabores, muita diversão mas acima de tudo com paz e saúde!