China. Choque em cadeia envolve mais de 200 carros

Um choque de carros em cadeia, na China, envolveu mais de 200 carros ao longo da ponte Zhengxin Huanghe, na cidade chinesa de Zhengzhou, provocando um morto.

De acordo com a estação de televisão CCV, que cita as autoridades locais, o acidente deu-se devido à visibilidade reduzida do nevoeiro denso que se fazia sentir, naquela cidade, situada na província de Henan.

De acordo com o The Guardian, aguardava no local cerca de 11 veículos de socorro e vários equipamentos de resgate.

Veja aqui algumas imagens:

VÍDEO: 🇨🇳 Centenas de carros em engavetamento em rodovia da China



Uma pessoa morreu durante um engavetamento envolvendo centenas de veículos perto da cidade de Zhengzhou, na província de Henan, no centro da China, informou a mídia estatal na quarta-feira, acrescentando que o acidente foi causado por baixas visibilidade do nevoeiro pic.twitter.com/3RxX54Rzzn — Agência de notícias AFP (@AFP) 28 de dezembro de 2022