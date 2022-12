Contabilizadas 560 vítimas mortais desde inicio do ano nas estradas

Desde o início do ano foram registadas 560 vítimas mortais, número superior ao registado em 2019, disse esta terça-feira o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

"Temos a lamentar cerca de 560 vítimas mortais desde o princípio do ano até agora", afirmou Jorge Jacob, em comunicado, num 'briefing' operacional de balanço da operação de Natal e apresentação da operação Ano Novo.

"Se compararmos com as 515 de 2019, que é o nosso ano de referência porque 2020 e 2021 são anos atípicos, penso que estamos num bom caminho. Cada vítima mortal continua a ser efetivamente uma vítima mortal a mais, não devem acontecer vítimas mortais na estrada, nem feridos graves, mas, efetivamente, estamos a ir no bom caminho", disse o responsável.

Tem ainda sido feito, em Portugal, um "progresso notável" ao nível da segurança rodoviária, com o número de vítimas mortais a ter decrescido "81%" nos últimos 25 anos".

"No entanto, nos últimos 10 anos ainda morreram nas estradas portuguesas 6.089 pessoas. Tivemos mais 315 mil acidentes", adiantou Jorge Jacob, assegurando que "é possível chegar a vítimas zero".

Recorde-se que a operação Natal decorreu entre 19 e 26 de dezembro, período em que se registou, nas estradas portuguesas, 12 vítimas mortais, mais uma vítima do que no ano passado e menos 109 feridos.