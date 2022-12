Presidente do Al Nassr comenta possível ida de Cristiano Ronaldo para o clube

O presidente do Al Nassr, Musli Al-Muammar, comentou a possível e tão falada ida de Cristiano Ronaldo para o clube saudita já em janeiro com um contrato astronómico, depois da saída polémica do Manchester United.

Al-Muammar esclareceu que “Ronaldo não está certo e a maioria do que tem sido escrito e dito na comunicação social é mentira", disse aos jornalistas após o empate (2-2) do Al Nassr com o Al Hilal, para a 10.ª jornada do campeonato local.

CR7 tem sido muito discreto nas redes sociais desde a eliminação de Portugal nos quartos de final do Mundial no Qatar, mas o desfecho do futuro clube do jogador tem sido muito aguardado em todo o mundo.