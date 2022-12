Madeira. Homem resgatado de navio de cruzeiro

Um homem, de 45 anos, de nacionalidade filipina, que seguia a bordo de um navio de cruzeiro, foi resgatado pela Marinha Portuguesa, ao largo da Ilha da Madeira, por precisar de assistência médica.

O alerta foi dado pelas 4h22 desta quarta-feira, dia 27 de dezembro.

O homem encontrava-se a bordo do navio de passageiros "AIDAnova", que navegava a cerca de 40 milhas a sul da Ilha da Madeira (o equivalente a cerca de 74 quilómetros).

De acordo com uma nota da Marinha Portuguesa, "o quadro clínico do tripulante indicava uma hemorragia interna. Após contacto com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar), foi considerado necessário a retirada de bordo do doente".

Foi enviado um helicóptero (EH-101) para efetuar o resgate do tripulante para o Aeroporto do Funchal.