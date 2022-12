Três mortos e cinco feridos em colisão rodoviária na Irlanda do Norte

Três pessoas morreram depois de um grave acidente rodoviário em Co Tyrone, na Irlanda do Norte, no “Boxing Day”.

Segundo a polícia, as vítimas mortais são uma mulher de 50 anos, um homem de 20 anos e outra mulher de 80, resultado de um acidente entre dois veículos na área de Dungannon Road, por volta das 15h30 de segunda-feira.

O superintendente Gerard Pollock disse à imprensa local: "Oficiais, juntamente com colegas do Serviço de Ambulância da Irlanda do Norte e do Serviço de Bombeiros e Resgate da Irlanda do Norte, participaram de uma colisão de dois veículos na área de Dungannon Road logo após as 15h30.”

“Os motoristas dos veículos, uma mulher de 80 anos e um homem de 20 anos, morreram tragicamente em decorrência da colisão junto com uma mulher de 50 anos que era passageira de um dos veículos.

Quatro crianças e uma mulher de 20 anos foram levadas para o hospital e continuam internadas.